Какие детали авто наиболее подвержены износу?

Ежедневно тысячи российских автовладельцев сталкиваются с необходимостью замены различных деталей машины в силу критичного уровня их износа. В частности, интенсивному истиранию подвержены фрикционные элементы ходовой части. Так, тормозные колодки шкода октавия а5 и большинства других моделей, приходится менять через каждые 50-60 тысяч километров пробега. Какие еще детали автомобиля подвержены интенсивному износу?

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В число относительно быстро приходящих в негодность подвижных элементов машин входят подшипники. Такие детали есть в трансмиссионном узле, на ступице, в подкапотном пространстве, а также в механизме рулевого управления. Износ подшипников, как правило, выражен в виде критичного истирания шариков или растрескивания обоймы.

Сравнительно малым эксплуатационным ресурсом обладает ремень ГРМ, который зачастую приходит в негодность по достижении пробега в 30-40 тысяч километров. Этот элемент может начать соскакивать со шкивов как в результате уменьшения натяжения, так и на фоне тотального истирания зубьев.

Многие владельцы машин, соответствующих экологическому стандарту Евро-3 и выше, уже по достижении пробега в 60-70 тысяч километров начинают вводить в браузерах запрос «автозапчасти интернет магазин» в поисках катализатора. Керамический фильтр выхлопной системы может довольно быстро прийти в негодность вследствие тотального засорения продуктами сгорания некачественного бензина.

Также в число наиболее подверженных износу деталей автомобиля входят шланги кондиционера, тормозной, гидравлической и топливной систем. Ускоренное исчерпание ресурса таких изделий обусловлено интенсивным воздействием на резину высоких/низких температур и агрессивных жидкостей.